Український ексчемпіон світу анонсував повернення у ринг: відома дата бою

Колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик незабаром знову потішити уболівальників своїм боксом. Вже навесні 2025-го року бронзовий олімпійський чемпіон повернеться у ринг.

37-річний український боксер проведе бій 19 квітня 2025 року. Олександр Гвоздик планує побитись у рамках вечора боксу від Golden Boy Promotions, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Коли Гвоздик проведе бій

Для колишнього чемпіона світу цей двобій стане 23-м у професіоналах. За спиною Гвоздика 20 перемог (16 – нокаутом) та дві поразки (від Артура Бетербієва та Девіда Бенавідеса).

Наразі невідомо ім'я наступного суперника Гвоздика.

Раніші у коментарі українець заявляв, що ставить перед собою лише найвищі цілі та хоче битись із найкращими. Серед бажаних суперників Гвоздик назвав одразу декілька імен: Дмітрія Бівола, Артура Бетербієва та Каллума Сміта.

Тепер є Каллум Сміт, який став тимчасовим чемпіоном. Бій Сміта проти Буатсі був чудовим матчапом. Обидва боксери показали хороше шоу для фанатів. Я готовий, я тут. Я можу конкурувати на тому ж рівні й хотів би битися з Каллумом Смітом. Це міг би бути поєдинок мрії, і я хотів би його провести. Це було б ідеально. Я відкритий до всіх викликів,

– заявив Гвоздик.

Востаннє українець виходив у ринг 15 червня 2024-го року, коли за одноголосним рішенням суддів програв американцю Девіду Бенавідесу. На кону бою стояв вакантний титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі, який дістався Бенавідесу.