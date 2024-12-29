Менеджер Усика розкрив ймовірний термін наступного бою чемпіона світу

Олександр Усик закінчив 2024-й рік другою поспіль перемогою над Тайсоном Ф'юрі. Одразу після звитяги непереможний український боксер отримав виклик на новий бій.

Даніель Дюбуа вийшов у ринг та публічно кинув виклик Олександру Усику. Українець прийняв виклик, але не буде поспішати повертатись у ринг.

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Коли Усик повернеться на ринг

Менеджер непереможного українця Егіс Клімас назвав потенційну дату повернення Усика у ринг. За його словами, Олександр візьме тривалий відпочинок після реваншу проти Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Думаю, нового бою Усика варто чекати не раніше кінця липня чи серпня,

– заявив Клімас.

Тому уболівальникам боксу набратись терпіння та чекати, чи зможуть команди Усика та Дюбуа домовитись про реванш. Це буде друга зустріч між боксерами, які побились у 2023-му році. Тоді Олександр здобув перемогу над "Динамітом".

Тепер чемпіон світу за версією IBF бажає реваншу. Якщо реванш Усик – Дюбуа таки влаштують, то прихильники боксу побачать бій за звання абсолютного чемпіона світу. Олександр отримає шанс повернути собі високий титул "абсолюта".