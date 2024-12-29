Тедді Атлас розповів, чи заслужив Олександр Усик на те, аби стати в один ряд із легендами боксу, як Джо Руїсом, Мухаммедом Алі та іншими боксерами. На думку відомого тренера, непереможний українець вже досяг рівня легенд боксу, пише 24 Канал із посиланням на THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Усик зрівнявся із Алі

Колишній тренер легендарного Майка Тайсона запевнив, що Усик гідно боксував та перемагав у кожному з проведених поєдинків.

Кожен виклик на своєму шляху Усик пройшов з гідністю. Я думаю, що його ім'я можна помістити поряд з іменами найбільших супертяжів усіх часів. У нас багато великих спортсменів: Джек Джонсон, Мухаммед Алі, Джо Луїс, Роккі Марчіано, Джек Демпсі. І Усик досяг їхнього рівня,

– заяви Тедді Атлас.

Нагадаємо. Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі за рішенням суддів – роздільним (у першому бою) та одноголосним у реванші (тричі 116-112).

Завдяки перемогам Олександр зберіг за собою перше місце у рейтингу іспанського видання ESPN. А от у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії відомого порталу BoxRec Усик став лише 13-м та другим у списку найкращих боксерів в історії України.