Комп'ютеризована система сайту видала якесь дике оновлення рейтингу, у якому Олександра Усика навіть немає у топ-10. Колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті посідає лише 13-те місце, інформує 24 Канал із посиланням на BoxRec.

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Несправедливий рейтинг BoxRec

І це після здобуття звання "абсолюта", яке Усик втратив після відмови від пояса IBF, та двох перемог над Тайсоном Ф'юрі.

Лідером рейтингу P4P від BoxRec є абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі з Японії Наоя Іноуе. Йому у спину дихає зірковий мексиканець Сауль Альварес, а трійку найкращих замикає чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонти Девіса. Саме він кинув виклик Василю Ломаченку, який у рейтингу йде 15-м.

До слова. Поміж Усиком та Ломаченком розташувався Теофімо Лопес, колишній кривдник Василя.

Даніель Дюбуа, який викликав Усика на реванш, посідає лише 25-те місце.

Також у десятку найкращих увійшли: Теренс Кроуфорд, Артур Бетербієв, Юнто Накатані, Дмітрій Бівол, Девід Бенавідес, Шакур Стівенсон та Джарон Енніс.



Оновлений рейтинг BoxRec / Скриншот із сайту

Відзначимо, що нещодавно відомий портал GiveMeSport теж оновив рейтинг, але найкращих супертяжів на цей час. Тут Усик очолив даний рейтинг.