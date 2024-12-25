Однак далеко не усіх погоджуються із такими твердженнями. Одним із таких є колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі.

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Бредлі применшив заслуги Усика

Американський ексбоксер розкритикував боксерську спадщину Олександра Усика та звернувся до тих, хто називає українця найвеличнішим боксером. Тімоті Бредлі поділився думками на своєму ютуб-каналі, пише 24 Канал.

Я навіть збираюся говорити зараз не про бій, а про все це лайно, типу він найвеличніший боєць всіх часів. Найвеличніший боєць всіх часів? Ви жартуєте? Слухайте, це ефект недавнього тільки через те, що він переміг двох найкращих надважковаговиків цієї епохи, це не робить його найвеличнішим бійцем всіх часів,

– заявив Бредлі.

Тімоті Бредлі назвав Усика не найвеличнішим боксером в історії боксу. Ексчемпіон світу вимагає більше не називати Олександра таким гордим званням.

Водночас Бредлі не применшив заслуг Усика у крузервейті.

"Тепер він у надважкій вазі. Я б хотів сказати, що очистив дивізіон, але так, він переміг двох найкращих бійців у цій категорії. А тепер ви всі говорите, що він найвеличніший. Він провів лише 22 бої. Годі вам, народ. Ви повинні це зупинити. Він легенда, але найвеличніший? Ви божевільні", – додав боксер із США.

Відзначимо, що кар'єра Тімоті Бредлі теж вважається успішною. Американець лише дві поразки програвав Мені Пак'яо (у 2014-му та 2016-му). Якраз після третього бою проти легендарного суперника із Філіппін Бредлі повісив рукавички на цвях.