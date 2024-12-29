Українець оформив перемогу технічним нокаутом у 6-му раунді. Хоча міг закінчити бій ще у 2-му раунді, якби Ішмаель Девіс не зміг продовжити поєдинок після нокдауну.

До теми Обіцяє феєрверк: український боксер замахнувся на абсолютне чемпіонство

Нова зірка українського боксу

Завдяки цій звитязі Сергій Богачук став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона світу за версією WBC, яким володіє Себастьян Фундора.

Після цього успішного завершення 2024-го року багато хто у світі боксу звернув свою увагу на Сергія Богачука. Відомий наставник Тедді Атлас поділився враженнями від українця. Колишній тренер легендарного Майка Тайсона не приховує свого захвату від боксу Богачука, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

Богачук – це просто машина. Він ніколи не перестає завдавати ударів і завжди йде вперед. Сергій тепер претендент на титул WBC, і він цього заслуговує. У нього з'явився ще один шанс здобути титул, він отримав це заслужено,

– заявив Тедді Атлас.

Довідка. Бій Богачука проти Вірджила Ортіса став найкращим поєдинком 2024 року за версією спортивного видання The Sweet Science. У ньому українець програв за рішенням суддів та втратив титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.

Нагадаємо, що Сергій Богачук через свої соцмережі зробив гучну обіцянку перед своїми уболівальниками. Український боксер пообіцяв насичений 2025-й рік та замахнувся на звання абсолютного чемпіона світу у своїй вазі.