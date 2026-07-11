Для МакГрегора це буде перший бій рівно за п'ять років – 11 липня 2021 року Конор програв Дастіну Пор'є технічним нокаутом. Детальніше про повернення ірландця розповідає 24 Канал.

МакГрегор – Голловей: що відомо про бій на UFC 329

Перелом ноги в останньому поєдинку з Пор'є, тривалий простій, чутки щодо вживання допінгу тощо – все це залишилося позаду після анонсу повернення Конора.

Американська публіка чекала на короля UFC і продемонструвала як вона хоче його бачити. До 28 травня були викуплені практично всі квитки на турнір UFC 329, при тому, що найдешевші коштували близько 1200 – 1500 доларів.

Особливу родзинку поверненню МакГрегора додає ім'я його суперника. Макс Голловей – яскравий нокаутер, колишній чемпіон у напівлегкій вазі, який не "грішить" любов'ю до роботи в партері.

Цей бій стане реваншем між бійця: перший поєдинок відбувся у 2013 році, ще в ліміті напівлегкої ваги, і тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув МакГрегор. Цього разу суперники битимуться у ліміті напівсередньої ваги.

МакГрегор – Голловей: хто фаворит бою

Голловей є фаворитом у цьому поєдинку, й логіка зрозуміла – Макс, на відміну від Конора, не лікував травму протягом п'яти років.

В останньому поєдинку американець поступився Чарльзу Олівейрі за рішенням суддів, хоча змусив свого суперника більшу частину бою відбиватися. Олівейра за це отримав чималу порцію критики від фанатів.

Перед цим Макс розправився з Дастіном Пор'є, перемігши його одноголосним рішенням суддів. До цього в нього ще була поразка від Ілії Топурії та розгром Джастіна Гейджі.

МакГрегор і Голловей зустрілися перед боєм: дивіться відео

На користь Макса говорить його кардіо, функціональність, точність у стійці. Макс був активним усі ці п'ять років, поки Конор був відсутній. Він бився з топовими суперниками, брав участь у титульних п'ятираундових поєдинках, підвищував вагу.

Його статус фаворита є закономірним, а єдине питання, яке може виникнути, – як Голловей почуватиметься у напівсередній вазі, чи зможе він завдавати таку кількість ударів, стільки рухатися й працювати, як у напівлегкій та легкій вагах.

Щодо МакГрегора, то навіть до перелому та тривалої "відпустки" він виглядав не найкращим чином, двічі достроково поступившись Пор'є. У якій формі перебуває Конор, знає, мабуть, лише його команда.

Проте, навіть з урахуванням усіх цих обставин, Конор не вважається явним аутсайдером завдяки своїй репутації.

Макгрегор – Голловей: де дивитися онлайн

Офіційним транслятором турнірів UFC в Україні у поточному році є Setanta Sports. На цьому каналі є можливість подивитися весь турнір UFC 329 у прямому ефірі.

Для українців є декілька варіантів, які допоможуть увімкнути та подивитися реванш Голловей – Макгрегор онлайн: Setanta Sports, MEGOGO (є канал Setanta Sports), Київстар ТВ (є канал Setanta Sports), UFC Fight Pass (коментарі англійською мовою).

За межами України трансляція буде доступна через ESPN+, TNT Sports, DAZN, UFC Fight Pass та інших офіційних партнерів UFC. Конкретний мовник залежить від країни проживання.