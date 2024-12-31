Божевільний гонорар поверне зіркового МакГрегора у спорт: про яку космічну суму йде мова

Зірковий боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор близький до повернення у спорт. Ірландський боєць проведе виставковий двобій проти боксера-блогера Логана Пола.

Виставковий бій відбудеться на "Wankhede Stadium" в індійському Мумбаї за підтримки туристичного проєкту Visit India. Поєдинок між Конором МакГрегором та Логаном Полом відбудеться за правилами боксу, повідомляє 24 Канал із посиланням на акаунт ірландського бійця у соцмережі Х.

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Конор МакГрегор повертається у спорт

Наразі невідомо, коли прихильники одіозного ірландця побачать легендарний камбек МакГрегора у спорт.

Однак стало відомо, скільки зароблять бійця за виставковий поєдинок за боксерськими правилами. Місцевий мільярдер Мукеше Амбані готовий заплатити МакГрегором та Полу по 250 мільйонів доларів гонорару. Цю інформацію підтвердив й Конор.

Довідка. Конор МакГрегор у січні та липні 2021-го року двічі програв американцю Дастіну Пор'є технічними нокаутами. Влітку того року бій МакГрегора та Пор'є був зупинений лікарем. Адже Конор отримав перелом ноги.

Нагадаємо, що у жовтні минулого 2023-го року ірландець заявляв, що хоче повернутись у великий спорт. Однак згодом з'явилась інформація, що Конор зможе повернутись в октагон не швидше квітня 2024-го. Тепер бачимо, що його повернення відтягнулось на ще більший термін.

Логан Пол востаннє бився за правилами боксу 14 жовтня 2023-го року. Тоді американський блогер переміг колишнього бійця ММА Діллона Деніса через дискваліфікацію скандального суперника Логана Пола.