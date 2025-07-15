МакГрегор надіслав відомій співачці фото свого пеніса: дівчина показала "полуничку" бійця

Одіозний Конор МакГрегор нещодавно потрапив у кумедну ситуацію. Колишній чемпіон UFC залицявся до відомої співачки Азалії Бенкс.

Ірландський боєць ММА надіслав зірці шоубізнесу фото інтимного характеру. Натомість Азалія Бенкс не оцінила такий підхід до спілкування від відомого спортсмена, повідомляє 24 канал.

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Як відреагувала Бенкс на вчинок МакГрегора?

Конор МакГрегор надіслав Азалії Бенкс інтимну світлину. На фото колишній чемпіон світу постав перед дзеркалом увесь зріст, засвітивши свій статевий орган.

Окрім того, ірландський боєць щось прив'язав до свого статевого органу. МакГрегор навіть залишив підпис під фото, яке надіслав Бенкс: "Підіймаю увагу"

МакГрегор надіслав фото статевого органу Бенкс / Скриншот з соцмереж співачки

Азалія Бенкс вирішила не пропускати ситуацію та опублікувала фото, яке надіслав Конор МакГрегор. Співчака прокоментувала дії колишнього чемпіона UFC.

Як ти взагалі насмілився надіслати бабі фотки свого кривого члена, а потім погрожувати, щоб вона мовчала. Нігере, ти взагалі знаєш, хто я така? Це харам,

– написала Бенкс.

Раніше повідомляли про те, що Конор МакГрегор може стати новим власником Onlyfans – платформа для дорослих. Ірландському бійцю потрібно буде заплатити чималу суму.