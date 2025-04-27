У 2024 році МакГрегор повинен був битись проти Майкла Чендлера, але бій було скасовано. Однак Конор може невдовзі повернутись в октагон, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про повернення МакГрегора
Ірландський боєць заінтригував поверненням до поєдинків. Конор МакГрегор на власній сторінці в соціальній мережі Х повідомив про камбек в октагон.
Проте ірландець знову з'явиться на UFC лише за однієї умови. Фанати побачать МакГрегора лише, якщо йому організують бій проти Майкла Чендлера.
Залізний Майкл Чейдлер. Незакінчена справа,
– написав МакГрегор.
Нагадаємо, що раніше Конор МакГрегор висловив бажання спробувати себе у політиці. Зірка UFC планує стати президентом Ірландії.