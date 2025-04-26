Американець заявив, що проведе ще один бій перед тим, як повісти рукавички на цвях. Пор'є виступить на турнірі UFC 318, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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З ким битиметься Пор'є

Дастін Пор'є назвав суперника, з яким битиметься в останньому бою. Наступним суперником зіркового американського бійця став іменитий Макс Холловей.

Пор'є повідомив, що цей поєдинок стане символічним для нього. Адже він починав у Луїзіані та у цьому ж штаті завершить кар'єру.

Уся подорож почалася там, і для мене велика честь поєднати UFC та штат Луїзіану, щоб все це спрацювало. Я не знав, чи все це вийде поєднати разом, але це вдалося,

– сказав Пор'є.

Бій між Дастіном Пор'є та Максом Холловеєм запланована на 19 липня у Новому Орлеані.

Востаннє Дастін Пор'є бився проти Іслама Махачева у червні минулого року, де програв у п'ятому раунді. Тоді як Макс Холловей поступився Ілії Топурії нокаутом у жовтні 2024 року.