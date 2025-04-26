Американец заявил, что проведет еще один бой перед тем, как повести перчатки на гвоздь. Порье выступит на турнире UFC 318, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

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С кем будет драться Порье

Дастин Порье назвал соперника, с которым сразится в последнем бою. Следующим соперником звездного американского бойца стал именитый Макс Холлоуэй.

Порье сообщил, что этот поединок станет символическим для него. Ведь он начинал в Луизиане и в этом же штате завершит карьеру.

Все путешествие началось там, и для меня большая честь совместить UFC и штат Луизиану, чтобы все это сработало. Я не знал, получится ли все это совместить вместе, но это удалось,

– сказал Порье.

Бой между Дастином Порье и Максом Холлоуэем запланирован на 19 июля в Новом Орлеане.

Последний раз Дастин Порье дрался против Ислама Махачева в июне прошлого года, где проиграл в пятом раунде. Тогда как Макс Холлоуэй уступил Илии Топурии нокаутом в октябре 2024 года.