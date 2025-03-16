Діаз висловився стосовно власної спадщини у змішаних єдиноборствах. Ексзірка UFC вважає, що йому ще є над чим попрацювати, тому він планує повернутись, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Чому Діаз хоче повернутись

Нейт Діаз заявив, що можна робити все що завгодно, але якщо отримаєш визнання, то через деякий час про тебе все одн забудуть. Тому він планує провести вічність в октагоні.

Колишній боєць UFC зізнався, що йому наразі нудно вести звичайне життя. Проте він не хоче битись просто так. Йому потрібен титульний бій.

Я хочу повернутись й завоювати титул UFC. Я не хочу битися просто так. Я хочу битися за щось,

– сказав Діаз.

Нагадаємо, що Нейт Діаз востаннє бився у вересні минулого року. Тоді молодший брат Ніка Діаса здолав потужного Тоні "Ель Кукуя" Фергюсона.