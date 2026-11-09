Українець Довбищенко програв олімпійському чемпіону Йоці

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Суперники пройшли всю дистанцію, а за підсумками бою всі троє суддів одностайно віддали перемогу французу з однаковим рахунком – 59:55. Про це повідомляє DAZN Boxing.

Костянтин Довбищенко програв олімпійському чемпіону Тоні Йоці

Для 35-річного Довбищенка ця поразка стала другою поспіль. У березні українець поступився німцю Емануелю Одіасе одноголосним рішенням суддів.

Для Йоки цей поєдинок став першим виходом на ринг із грудня 2025 року. Тоді француз переміг Патріка Корте.

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У 2026 році в олімпійського чемпіона зірвалися одразу два потенційні поєдинки. У квітні його бій проти британця Лоуренса Околі в Парижі не відбувся через позитивний допінг-тест суперника. Влітку ж Йока знявся з поєдинку проти росіянина Мурата Гассієва в Москві через травму спини.

Бій Йока – Довбищенко: дивіться відео

Зазначимо, у головному бою вечора Вілл Хатчинсон здолав Джошуа Буатсі одноголосним рішенням суддів, здобувши вакантний титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

За даними BoxRec, професійний рекорд Костянтина налічує 32 поєдинки: 10 перемог, 7 із яких здобуто нокаутом, 21 поразку та 1 нічию.

За час виступів на професійному рингу він зустрічався з низкою відомих представників надважкої ваги. Серед його суперників – Х'юї Ф'юрі, двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі, британський боксер Мозес Ітаума, німецький важковаговик Емануель Одіасе та інші.