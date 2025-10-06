Олександр Усик доволі віковий боксер та зовсім скоро може завершити кар'єру. Ба більше, український чемпіон сам говорив, що йому залишилось декілька поєдинків у професійному ринзі.

Олександр Красюк висловився про майбутнє надважкої ваги. Зокрема, експромоутер Олександра Усика розповів, хто буде наступним "Королем хевівейту" після українця, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Читайте також Легендарний Льюїс зробив важливу пораду Усику щодо закінчення кар'єри

Хто замінить Олександра Усика?

Олександра Красюк назвав боксера, який замінить Олександра Усика. На його думку, наступним чемпіоном світу та тим, хто домінуватиме у надважкому дивізіоні – це буде Мозес Ітаума.

Пам’ятаю як вперше зустрів Ітауму у Ріяді перед поєдинком Ф'юрі та Нганну. Тоді сказав йому, що він – майбутній король дивізіону після того, як Усик і Фʼюрі підуть на пенсію,

– сказав Красюк.

Раніше в інтерв'ю Boxing King Media Мозес Ітаума висловився про бій з Олександром Усиком. Британський боксер заявив, що це для нього безпрограшна ситуація, адже він або стане чемпіоном світу, або програє найкращому супертяжу в історії.

Хто такий Мозес Ітаума?