Красюк зробив несподіваний прогноз на потенційний бій Усика

Перспективного британця Мозеса Ітауму називають майбутнім боксу, тоді як Олександр Усик залишається теперішнім цього виду спорту. Чимало представників боксу дискутують на тему потенційного поєдинку між Усиком та Ітаумою. До обговорень приєднався і відомий український промоутер Олександр Красюк.

У коментарі The Stomping Ground він заявив, що не хотів би, щоб Усик та Ітаума билися, адже вважає українця занадто міцним для британського спортсмена.

Красюк заявив, що Усик заміцний для Ітауми

Експромоутер Усика сказав, що бій проти Ітауми не був би простим для Олександра, але на цей момент йому було б легше, аніж через два – три роки.

Я думаю, що Усик все ще здатний перемогти Мозеса на цьому етапі, але він не молодшає, і через рік буде занадто пізно. Але я не думаю, що цей бій колись відбудеться,

– заявив Красюк.

Водночас він переконаний, що 21-річний Ітаума може взяти під контроль майбутнє боксу на наступні десятиліття.

"Він буде керувати надважким дивізіоном", – резюмував промоутер.

Усик відмовився битися проти Ітауми

39-річний Усик раніше категорично відкинув можливість поєдинку проти Ітауми. Український спортсмен пояснив, що не хоче зламати молодого бійця на початку його кар'єри.

Мозес нещодавно відповів на заяву Олександра, наголосивши, що не погоджується з його твердженням. Ба більше, він назвав себе найкращим боксером дивізіону.

Нагадаємо, 29 серпня Ітаума проведе бій за титул IBF проти Філіпа Хрговича. Якщо Мозес переможе, то стане другим наймолодшим чемпіоном світу у надважкій вазі з часів Майка Тайсона.