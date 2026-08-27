В інтерв'ю Пірсу Моргану 21-річний британець заявив, що не збирається погоджуватися з усім, що каже український боксер. Водночас Ітаума зазначив, що вважає себе найкращим надважковаговиком.

Ітаума назвав себе найкращим боксером хевівейту

Утім Ітаума віддав належне Усику, зазначивши, що 39-річний українець переміг суперників високого рівня, тоді як йому потрібно ще це зробити.

Тож я рухаюсь поступово, але впевнено. Можливо, це одне з тих питань: хто переміг би у своєму праймі – Мозес Ітаума чи Олександр Усик? Але прямо зараз, якщо я просто скажу, що збираюся розгромити Усика, це буде трохи зарозуміло, і мені не слід цього говорити, тому що я не перемагав суперників такого рівня, яких перемагав він,

– заявив "Новий Майк Тайсон".

Нагадаємо, вже 29 серпня Ітаума проведе перший у кар'єрі бій за звання чемпіона світу з боксу. У Лондоні йому протистоятиме досвідчений хорват Філіп Хргович, а на кону зустрічі стоятиме пояс IBF.

Також у межах шоу на лондонській O2 Arena свій поєдинок проведе відомий український боксер Денис Берінчик.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі битиметься проти Сема Ноукса за пояс WBO International.

Додамо, в Україні вечір боксу транслюватиме медіасервіс MEGOGO.