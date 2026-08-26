Ітаума може стати одним із наймолодших чемпіонів світу у хевівейті в історії. Натомість для хорватського супертяжа це може бути остання нагода завоювати чемпіонський титул, пише 24 Канал.

Як боксери йшли до чемпіонського бою

21-річний Ітаума стрімко злетів на вершину хевівейту: від його дебюту минуло лише 3,5 роки, а за цей час він вже провів 14 боїв, вигравши усі, а 12 з них завершивши нокаутами.

Чи заслужив Мозес у такому ранньому віці вже боротися за титул – питання суперечливе. У списку переможених ним хіба Ділліана Вайта можна з натяжкою назвати зіркою. Зі співвітчизником британець впорався справді ефектно, здолавши його за 119 секунд вже у першому раунді.

Що ж до Хрговича, то він точно має перевагу в досвіді як за віком, так і за масштабом проведених боїв. Він вже наближався до чемпіонського титулу у червні 2024 року, коли міг стати тимчасовим володарем поясу IBF, але поступився Даніелю Дюбуа – його єдина поразка у кар'єрі.

Хто стане чемпіоном світу

Саме у контексті вічного протистояння молодості і амбіцій проти досвіду та поміркованості сприймають бій у боксерській спільноті.

Для Ітауми це буде найважча перевірка в усіх сенсах – ймовірно, саме Хргович матиме найбільшу вагу серед усіх суперників британця. Додати до цього габарити та загалом хорошу витривалість, і виходить задача із трьома зірочками для молодого Мозеса.

Важливим буде й психологічний чинник. Ітауму часто називають "перехайпленим" вундеркіндом, який насправді нічого не довів у ринзі і отримав забагато авансів. Натомість на Хрговича тиску значно менше, в апсет вірять мало, тож хорват може зіграти на нервах 21-річного опонента.

Бій відбудеться на арені O2 у Лондоні 29 серпня. Головна подія, ймовірно, за київським часом розпочнеться вже після опівночі.