Промоутерська компанія Френка Воррена 14 липня офіційно підтвердила, що суперником Берінчика стане британський боксер Сем Ноукс, повідомляє 24 Канал.
Коли наступний бій Берінчика
Поєдинок відбудеться 29 серпня в шоу, головною подією якого стане бій між "проспектом" надважкої ваги Мозесом Ітаумом та Філіпом Хрговичем. Вечір боксу прийме арена O2 у Лондоні.
Також Queensberry Promotions опублікувала офіційний постер бою Берінчик – Ноукс.
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Нагадаємо, востаннє 38-річний українець проводив бій у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кейшону Девісу, внаслідок чого втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Денис, для якого це була перша поразка у профі, переніс дві операції на плечі.
28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли бився в рамках промоушену Top Tier у Лондоні. Він здобув перемогу над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією у двох раундах.
Сем претендував на титул чемпіона світу, але програв бій за вакантний пояс WBO Абдуллі Мейсону минулого року.