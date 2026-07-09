Очікується, що бій відбудеться в андеркарді великого вечора боксу на O2 Arena, головною подією якого стане протистояння боксерів Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича. Про це пише Boxing Scene.

Що відомо про повернення Берінчика?

Для Берінчика цей поєдинок стане першим після лютого 2025 року. Тоді українець зазнав першої поразки в професійній кар'єрі, достроково поступившись Кейшону Девісу та втративши титул чемпіона світу WBO у легкій вазі. Після бою Денис переніс дві операції на плечі та проходив тривале відновлення.

Підготовку до повернення на ринг Берінчик проводить у Буковелі. Тренувальний табір українця очолює Юрій Ткаченко – наставник, з яким боксер здобув срібну медаль Олімпійських ігор-2012, а нині він також працює в команді Олександра Усика.

Сем Ноукс востаннє виходив на ринг у травні цього року на турнірі Top Tier у Лондоні. У тому поєдинку 28-річний британець переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію у другому раунді.

Бій Ітауми та Хрговича транслюватиметься на платформі DAZN. Напередодні поєдинку боксери вже провели першу офіційну дуель поглядів, яка відбулася в червні.