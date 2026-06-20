Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла про це в інтерв'ю Максиму Діденку. Також вона поділилася деталями тренувального табору.

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Що відомо про мабутній бій Берінчика?

За її словами, команда українського боксера вирішила відмовитися від закордонного тренувального табору та готуватися в Україні, щоб оптимізувати витрати.

Вони вирішили цього разу, що економічніше буде готуватись тут, у нас. Вони будуть виїжджати десь на захід України готуватись,

– зазначила Шатернікова.

Також вона підтвердила, що суперником Берінчика стане британський боксер.

Шатернікова повідомила про тренерський склад на найближчий період. За її словами, підготовку спортсмена може очолити український спеціаліст Юрій Ткаченко.

Серед можливих кандидатів раніше також обговорювалися В'ячеслав Сенченко та Володимир Ходаковський. Водночас, за словами Шатернікової, остаточне рішення вже фактично ухвалене на користь Ткаченка.

Я чула, що він погодження дав… Я чула це безпосередньо від Олександра Красюка,

– додала вона.

Кар'єра Дениса Берінчика