Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла про це в інтерв'ю Максиму Діденку. Також вона поділилася деталями тренувального табору.
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Що відомо про мабутній бій Берінчика?
За її словами, команда українського боксера вирішила відмовитися від закордонного тренувального табору та готуватися в Україні, щоб оптимізувати витрати.
Вони вирішили цього разу, що економічніше буде готуватись тут, у нас. Вони будуть виїжджати десь на захід України готуватись,
– зазначила Шатернікова.
Також вона підтвердила, що суперником Берінчика стане британський боксер.
Шатернікова повідомила про тренерський склад на найближчий період. За її словами, підготовку спортсмена може очолити український спеціаліст Юрій Ткаченко.
Серед можливих кандидатів раніше також обговорювалися В'ячеслав Сенченко та Володимир Ходаковський. Водночас, за словами Шатернікової, остаточне рішення вже фактично ухвалене на користь Ткаченка.
Я чула, що він погодження дав… Я чула це безпосередньо від Олександра Красюка,
– додала вона.
Кар'єра Дениса Берінчика
Професійна кар'єра спортсмена налічує 19 перемог, з яких 9 здобуто нокаутом, і 1 поразку. Він розпочав виступи на професійному рингу у 2015 році.
18 травня 2024 року в Сан-Дієго (США) Денис виборов титул чемпіона світу WBO у легкій вазі, перемігши відомого мексиканця Емануеля Наваррете роздільним рішенням суддів.
У лютому 2025 року в Нью-Йорку, під час першого захисту чемпіонського пояса, Берінчик поступився молодому американцю Кейшону Девісу, програвши нокаутом у 4-му раунді та втративши титул.