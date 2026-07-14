Промоутерская компания Фрэнка Уоррена 14 июля официально подтвердила, что соперником Беринчика станет британский боксер Сэм Ноукс, сообщает 24 Канал.
Когда состоится следующий бой Беринчика
Поединок состоится 29 августа в рамках шоу, главным событием которого станет бой между "проспектом" в супертяжелом весе Мозесом Итаумом и Филипом Хрговичем. Вечер бокса пройдет на арене O2 в Лондоне.
Также Queensberry Promotions опубликовала официальный постер боя Беринчик – Ноукс.
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Напомним, что в последний раз 38-летний украинец выходил на ринг в феврале 2025 года, когда уступил нокаутом Кейшону Дэвису, в результате чего лишился титула чемпиона мира по версии WBO. После этого Денис, для которого это было первое поражение в профессиональном боксе, перенес две операции на плече.
28-летний Ноукс в последний раз боксировал в мае, когда выходил на ринг в рамках промоушена Top Tier в Лондоне. Он одержал победу над мексиканцем Бенито Санчесом Гарсией в двух раундах.
Сэм претендовал на титул чемпиона мира, но в прошлом году проиграл бой за вакантный пояс WBO Абдулле Мейсону.