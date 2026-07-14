Промоутерская компания Фрэнка Уоррена 14 июля официально подтвердила, что соперником Беринчика станет британский боксер Сэм Ноукс, сообщает 24 Канал.

Когда состоится следующий бой Беринчика

Поединок состоится 29 августа в рамках шоу, главным событием которого станет бой между "проспектом" в супертяжелом весе Мозесом Итаумом и Филипом Хрговичем. Вечер бокса пройдет на арене O2 в Лондоне.

Также Queensberry Promotions опубликовала официальный постер боя Беринчик – Ноукс.

Насыщенный событиями вечер в столице



Сэм Ноукс сразится с бывшим чемпионом мира Денисом Беринчиком в грандиозном поединке #MosesHrgovic | 29 августа | The O2, Лондон | Прямая трансляция на @DAZNBoxing pic.twitter.com/sUlNOtPDDH – Queensberry Promotions (@Queensberry) 14 июля 2026

Напомним, что в последний раз 38-летний украинец выходил на ринг в феврале 2025 года, когда уступил нокаутом Кейшону Дэвису, в результате чего лишился титула чемпиона мира по версии WBO. После этого Денис, для которого это было первое поражение в профессиональном боксе, перенес две операции на плече.

28-летний Ноукс в последний раз боксировал в мае, когда выходил на ринг в рамках промоушена Top Tier в Лондоне. Он одержал победу над мексиканцем Бенито Санчесом Гарсией в двух раундах.

Сэм претендовал на титул чемпиона мира, но в прошлом году проиграл бой за вакантный пояс WBO Абдулле Мейсону.