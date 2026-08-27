На кону стоятиме титул, який Берінчик вже мав раніше у своїй колекції. Свого часу він проміняв його на престижніше звання, пише 24 Канал.

Який статус бою Берінчик – Ноукс

Всесвітня боксерська організація WBO вирішила, що повернення Берінчика в ринг після півторарічної павзи через лікування травми плеча у зустрічі з таким сильним нокаутером як Ноукс варте того, щоб підвищити статус поєдинку до титульного.

Боксери змагатимуться за пояс WBO International. Денис володів ним з 2018 року, коли у Броварах на арені льодового палацу "Термінал" побив Росекі Крістобаля технічним нокаутом у сьомому раунді.

Титул зберігався за Берінчиком аж до 2024 року, коли він змушений був відмовитися від нього, щоб взяти участь у бою за світове чемпіонство проти Емануеля Наварете. Той поєдинок був для уродженця Луганщини успішним, але вже у першому захисті він програв Кейшону Девісу.

Коли бій Берінчика та Ноукса

Протистояння відбудеться на арені O2 у Лондоні 29 серпня. Очікується, що за київським часом боксери вийдуть в ринг не раніше 22:00.