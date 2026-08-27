На кону будет стоять титул, который Беринчик уже имел ранее в своей коллекции. В свое время он променял его на более престижное звание, пишет 24 Канал.

Каков статус боя Беринчик – Ноукс

Всемирная боксерская организация WBO решила, что возвращение Беринчика на ринг после полуторалетнего перерыва из-за лечения травмы плеча в поединке с таким сильным нокаутером, как Ноукс, заслуживает того, чтобы повысить статус боя до титульного.

Боксеры будут сражаться за пояс WBO International. Денис владел им с 2018 года, когда в Броварах на арене ледового дворца "Терминал" победил Росеки Кристобаля техническим нокаутом в седьмом раунде.

Титул оставался у Беринчика вплоть до 2024 года, когда он был вынужден отказаться от него, чтобы принять участие в бою за мировое чемпионство против Эмануэля Наварете. Вот этот поединок оказался успешным для уроженца Луганской области, но уже в первой защите титула он проиграл Кейшону Дэвису.

Когда состоится бой Беринчика и Ноукса

Противостояние состоится на арене O2 в Лондоне 29 августа. Ожидается, что по киевскому времени боксеры выйдут на ринг не ранее 22:00.