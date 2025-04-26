Ексчемпіон світу зробив шокуючу заяву про боксера, який не заслужив бою з Усиком

Команди Олександра Усика та Даніеля Дюбуа продовжують перемовини щодо можливого реваншу. Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі висловився щодо ймовірної другої битви та проїхався по "Динаміту".

Кріс Алгієрі назвав боксера, який заслужив зустрітись із Олександром Усиком більше за Даніеля Дюбуа. Мова йде про тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера. Саме із ним WBO зобов'язала українця провести захист поясу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Inside Boxing Live.

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Алгієрі проїхався по Дюбуа

За словами колишнього чемпіона, британець взагалі не заслужив на реванш з непереможним Усиком. Алгієрі пригадав зірване протистояння Паркер – Дюбуа через хворобу Даніеля.

У першу чергу Джозеф Паркер заслужив на поєдинок з Усиком. Він – колишній чемпіон і не мав шансу повернутися. Після такого чудового забігу, як Паркер не може отримати титульного шансу? Дюбуа? Він взагалі не заслужив бою з Усиком. Даніель мав визначити з Паркером, хто буде суперником для Олександра, але він тоді випав з бою, так, через хворобу, всяке буває. Однак думаю більшості вигідно зробити реванш Дюбуа з Усиком,

– сказав Алгієрі.

Нагадаємо, що Дюбуа у бою проти Паркера замінив в останній момент Мартін Баколе. Конголезький боксер приїхав в Ер-Ріяді взагалі без підготовки, тому не протримався й двох повних раундів. Джозеф легко нокаутував суперника та захистив свій пояс тимчасового чемпіона.

Якби Паркер та Дюбуа тоді побились у лютому поточного року, то б визначили наступного суперника Усика. Але доля вирішила інакше.

Відзначимо, що інсайдер The Ring Майк Коппінджер вже двічі називав дату реваншу Усик – Дюбуа. Спершу за його словами, бій повинен був відбутись 12 липня 2025 року, а згодом повідомив вже нову дату реваншу – 19 липня цього року. Місце двобою незмінне – лондонський стадіон "Вемблі". Хоча у команді Олександра знову різко відреагували на подібну інформацію інсайдера.