"Чому б не нокаутувати його": ексчемпіон світу назвав зірку футболу, з якою хотів би побитись

Все більше не професійних боксерів наважуються виходити у ринг. Серед таких прикладів блогери Джейк та Логан Пол.

Колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон припустив, хто із футболістів міг би спробувати свої сили на боксерському ринзі. Ексчемпіон планети зізнався, з ким би хотів побоксувати на одному ринзі, пише 24 Канал із посиланням на Goal.com.

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Кого із гравців назвав Хаттон

Хаттон хотів би побачити серед своїх суперників нинішнього лідера саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду. Завдяки своїй працьовитості та дисципліні португалець у свої 39 років перебуває в ідеальній формі. Зірковий футболіст міг би легко дати фору будь-якому молодому зірковому гравцю. Хоча вже 5 лютого 2025-го року Роналду буде святкувати своє 40-річчя.

Я б, мабуть, назвав Кріштіану Роналду. Я ніколи не зустрічався з Кріштіану. Я вважаю, що він хороший хлопець, але говорімо відверто. Він грав за Манчестер Юнайтед. Він справді гарний собою. Чому б не нокаутувати його? Найкращий гравець світу, він грав за Манчестер Юнайтед, він красивий хлопець. На відміну від мене,

– сказав Хаттон.

Відзначимо. Роналду є прихильником боксу. Кріштіану відвідував обидва поєдинки Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, які відбулись у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Зірковий португалець підтримував непереможного українця у компанії британського боксера Ентоні Джошуа, який теж вболівав за Усика.

Нагадаємо, що із січня 2023-го року Роналду виступає у Саудівській Аравії. У футболці Аль-Насра Кріштіану вже провів 83 матчі, у яких наколотив аж 74 голи та віддав 18 асистів. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2025-го року. Схоже, що після закінчення угоди португалець не поставить крапку на своїй професійній кар'єрі.