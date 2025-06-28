На кону бою між Мбіллі та Сулецьким стояв титул тимчасового чемпіона світу WBC у суперсередній вазі. Поєдинок завершилось достроковою перемогою французького боксера, повідомляє 24 канал.

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Як завершився бій Мбіллі – Сулецький

Бій між Крістіаном Мбіллі та Мацеєм Сулецьким завершився доволі швидко. Француз був фаворитом поєдинку, що було видно з перших хвилин.

Під кінець раунду Сулецький повністю закрився від Мбіллі. Зрештою поляк пішов у контратаку та отримав потужний аперкот від французького боксера. Після чого Мацей вже не зміг піднятись.

Мбіллі нокаутував Сулецького: дивіться відео

Нагадаємо, що до цього Крістіан Мбіллі бився проти Сергія Дерев'янченка. Тоді французький боксер переміг українця одноголосним рішенням суддів.

Мацей Сулецький востаннє бився у січні 2025 року. Польський боксер відправив в нокаут Алі Ахмедова у 10 раунді.