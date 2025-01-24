"Давид проти Голіафа": названо дату найочікуванішого бою року Кроуфорд – Альварес

Берні Девіс висловився про свого підопічного Теренса Кроуфорда. Тренер підтвердив, що американський боксер зустрінеться у ринзі з Саулем Альвересом.

Наставник "Мисливця" назвав дату бою двох іменитих боксерів. Він зазначив, що поєдинок відбудеться у цьому році, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Дата бою Кроуфорд – Альварес

Берні Девіс висловився щодо поєдинку між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом. Тренер "Мисливця" зазначив, що його підопічний б'ється з важкими суперниками та перемагає їх.

Спеціаліст підкреслив рівень поєдинку двох іменитих боксерів. Фахівець зазначив, що це єдиний бій, який потрібен його підопічному.

Отже, нам дають Канело, крутого панчера з IQ також калібру та легенду. Це єдиний виклик, який шукав Кроуфорд, і це було правильно. Ми заслужили цей виклик, щоб бути на великій сцені в супер бою, в тому, що ми називаємо битвою Давида проти Голіафа,

– сказав Девіс.

Також тренер Кроуфорда відзначив мінуси поєдинку з Альваресом. Це стосується ваги та потужності, а також досягнень та різниці у навичках між боксерами, але він впевнений, що його підопічний підніметься на вершину.

Берні Девіс підтвердив дату поєдинку Кроуфорд – Альварес. Бій двох топових боксерів відбудеться 13 вересня 2025 року.

Зазначимо, що бій Кроуфорд – Альварес є одним із найочікуваніших у світі боксу. Адже "Мисливець" жодного разу не програв у 41 поєдинку, тоді як Канело зазнав дві поразки у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, що Теренс Кроуфорд у серпні минулого року здолав Ісраїла Мадрімова з Узбекистану. Сауль Альварес востаннє бився у вересні, коли переміг Едгара Берлангу.