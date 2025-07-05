Непереможний український боксер зробив прогноз на бій за "абсолют" Кроуфорд – Канело

Вже 13 вересня 2025 року Сауль Альварес проведе бій проти Теренса Кроуфорда у Лас-Вегасі. На кону мегафайту стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким наразі володіє Канело.

Український боксер Олександр Гриців розповів, кого підтримуватиме у майбутньому бою. Непереможний боєць зробив свій прогноз на протистояння Теренса Кроуфорда проти Сауля Альвареса в інтерв'ю 24 Каналу.

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Кроуфорд – Канело: прогноз Гриціва

Українець відверто розповів, що у цьому поєдинку буде на стороні Кроуфорда, який йому ближчий по духу. Гриців зробив наголос на тому, що Кроуфорд заради цього бою змінить вагову категорію.

Не люблю робити прогнози, особливо, коли шанси боксерів рівні. Кроуфорду буде складно, тому що він переходить у вищу вагу. Фізіологічна перевага буде в Альвареса. Водночас Теренс не показав свого найкращого боксу у своєму останньому бою проти Мадрімова. Кроуфорд припускався помилок, яких раніше не робив, пропускав багато зайвих ударів. У Сауля великий багаж досвіду, але й Теренс боксував із серйозними суперниками. Буде дуже цікавий бій,

– сказав Олександр.

Для Канело цей двобій стане 68-м на профі-рингу. У попередніх зустрічах мексиканець оформив 63 перемоги (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових. Востаннє виходив у ринг 3 травня поточного року, коли переміг Вільяма Скалла , повернувши собі звання "абсолюта". Канело ще не встиг побитись із Кроуфордом, як вже назвали список потенційних суперників, з якими він може вийти у ринг після бою із Теренсом.

Натомість за спиною Теренса Кроуфорда 41-н переможний бій (31 – нокаутом). 3 серпня 2024-го року востаннє боксував в офіційному поєдинку. Тоді "Мисливець" переміг узбека Ісраїла Мадрімова.