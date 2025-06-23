"Будете плакати": непереможний "Мисливець" залякує уболівальників Канело

Вже 13 вересня 2025 року Теренс Кроуфорд проведе бій проти Сауля Альвареса. За декілька місяців до поєдинку американський боксер звернувся до фанів Канело.

Непереможний "Мисливець" звернувся до прихильників Сауля Альвареса, які його зустрічають свистом. Теренс Кроуфорд заявив, що зробить усе, аби на їх обличчях були у сльозах після бою, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Що Кроуфорд сказав фанам Альвареса

Американський боксер намагається залякати прихильників зіркового мексиканця.

Усі, хто освистує мене на трибунах – ви будете плакати, коли повернетесь додому,

– сказав Кроуфорд.

Відзначимо, що бій Альварес – Кроуфорд відбудеться на "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі. Це буде домашній двобій для Теренса. Боксери боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким володіє Канело.

Цікаво! Цей майбутній двобій буде унікальним. На кону стоятиме найдорожчий пояс журналу The Ring в його історії.

13 вересня Альварес може завдати дебютної поразки у кар'єрі Кроуфорда. За спиною Теренса 41 переможний бій (31 – нокаутом). Натомість мексиканець може зазнати своєї третьої поразки у професіоналах. Наразі він здобув 63 перемоги (39 – нокаутом), зазнав 2 поразки та розписав 2 нічиї.