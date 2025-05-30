Відомий тренер назвав останній бій у кар'єрі Усика

Вже 19 липня Олександр Усик та Даніель Дюбуа зустрінуться у реванші. Мегафайт відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Тренер Ділліана Вайта поділився своїми думками перед даним реваншем Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Ксав'є Міллер не може дати впевнено прогнозу на мегафайт через свою упередженість, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Яку пораду Усику дав Міллер

Однак на думку наставника, Дюбуа перебуває на підйомі та піку кар'єрі. Це період, коли Даніель вважає, що може здолати на своєму шляху будь-якого суперника. При цьому Міллер порівняв Усика з легендарним Евандером Холіфілдом.

Авторитетний коуч зробив пораду непереможному українцю, яка стосується закінчення кар'єри.

Особисто я думаю, що після цього бою йому варто завершувати кар’єру. Він провів чудову кар’єру. Різниця між ним і Холіфілдом у тому, що, я вважаю, Усик піде вчасно, а Евандер затримався надто довго. Отож я б хотів бачити, як Усик піде після цього бою. Я з нетерпінням чекаю поєдинку, хоча і не можу зробити прогнозу, бо це буде несправедливо – я упереджений,

– заявив Міллер.

Відзначимо, що перший бій залишився за Усиком. Олександр переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Також по ходу п'ятої 3-хвилинки Даніель пробив нижче пояса українцю та відправив його на канвас рингу.

Додамо, що на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Цим званням володів Олександр після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі у травні минулого року. Після чого втратив звання після свідомої відмови від поясу IBF, яким тепер володіє "Динаміт". Наразі за спиною Усика 23 переможні бої (14 – нокаутом).