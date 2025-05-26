43-річний "Діабло" нокаутував земляка у напруженому бою: брутальне відео

Нещодавно відбувся грандіозний вечір боксу у польському місті Калиш. В одному з боїв Кшиштоф Влодарчик бився проти земляка Адама Бальського.

Поєдинок завершився перемогою 43-річного Влодарчика. Ветеран боксу достроково здолав досвідченого земляка та став тимчасовим чемпіоном світу бріджервейті за версією WBC, повідомляє 24 канал.

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Ефектна перемога Влодарчика

Перші раунди бою між Кшиштофом Влодарчиком та Адамом Бальським був рівний. У п'ятому раунді Кшиштоф "взяв коліно".

Після чого 43-річний Влодарчик активізувався та почав тиснути на Бальського. Але Адам вдало захищався та контратакував.

У 8 раунді Кшиштоф Влодарчик відправив Адама Бальського на канвас. У наступний трихвилинці 33-річний боксер добре влучив у досвідченого суперника. Проте у 10 раунді "Діабло" пробив Бальського лівим хуком. Адам не зміг піднятись.

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Тепер Кшиштоф Влодарчик отримав шанс битись з Кевіном Лереною. Поляк зможе спробувати стати повноцінним чемпіоном WBC у бріджервейті.