43-річний "Діабло" нокаутував земляка у напруженому бою: брутальне відео
- Кшиштоф Влодарчик переміг Адама Бальського нокаутом у 10 раунді, ставши тимчасовим чемпіоном світу WBC у бріджервейті.
- Влодарчик отримав можливість битися з Кевіном Лереною за повноцінний титул чемпіона світу WBC.
Нещодавно відбувся грандіозний вечір боксу у польському місті Калиш. В одному з боїв Кшиштоф Влодарчик бився проти земляка Адама Бальського.
Поєдинок завершився перемогою 43-річного Влодарчика. Ветеран боксу достроково здолав досвідченого земляка та став тимчасовим чемпіоном світу бріджервейті за версією WBC, повідомляє 24 канал.
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Ефектна перемога Влодарчика
Перші раунди бою між Кшиштофом Влодарчиком та Адамом Бальським був рівний. У п'ятому раунді Кшиштоф "взяв коліно".
Після чого 43-річний Влодарчик активізувався та почав тиснути на Бальського. Але Адам вдало захищався та контратакував.
У 8 раунді Кшиштоф Влодарчик відправив Адама Бальського на канвас. У наступний трихвилинці 33-річний боксер добре влучив у досвідченого суперника. Проте у 10 раунді "Діабло" пробив Бальського лівим хуком. Адам не зміг піднятись.
Влодарчик нокаутував Бальського: дивіться відео
Тепер Кшиштоф Влодарчик отримав шанс битись з Кевіном Лереною. Поляк зможе спробувати стати повноцінним чемпіоном WBC у бріджервейті.