За регламентом бій між українським супертяжем та перуанцем мав тривати 10 раундів. Проте Новицький вирішив швидко завершити поєдинок, здобувши дострокову перемогу, повідомляє 24 канал.

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Новицький не залишив шансів супернику

Український боксер здолав перуанського візаві у першому раунді, провівши чудову комбінацію із декількох ударів

Девід Зегарра опинився на канвасі, а Андрій Новицький здобув 10 дострокову перемогу у кар'єрі.

Новицький нокаутував Зегарру: дивіться відео

Нагадаємо, що до цього Андрій Новицький бився у грудні 2021 року в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді український супертяж переміг одностайним рішенням суддів Едгара Раміреса.

У Девіда Зегарри справи гірші, востаннє він бився у квітні минулого року. Перуанець програв у другому раунді технічним нокаутом румунському боксеру Міхайові Ністору.