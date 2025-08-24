Даніель Лапін восени цього року проведе свій наступний поєдинок. Український боксер буде битися проти британця Троя Джонса.

Британський боксер висловився щодо бою з українським чемпіоном. Ба більше, Трой Джонс пригрозив Даніелю Лапіну, повідомляє 24 канал із посиланням на авторитетне видання The Ring.

Що Трой пригрозив Лапіну?

Трой Джонс впевнений у перемозі над Даніелем Лапіним. Британський боксер вважає, що зможе легко здолати непереможеного українського чемпіона з команди Олександра Усика.

Британець гучно заявив, що стилі роблять бої. Трой Джонс заявив, що кожного разу стає краще, тому він переможе Даніеля Лапіна в очному протистоянні.

Такий тип боксера, як Лапін, що відходить назад — я його просто проковтну. Саме це я і зроблю. Я не збираюся виходити і намагатися перебоксувати цього хлопця, тому що Льюїс зробив це тільки тоді, коли зрозумів, що Лапін слабкий і не має сили,

– сказав Джонс.

Нагадаємо, що Даніель Лапін в останньому бою переміг роздільним рішенням суддів Люїса Едмонсона в андеркарді Усик – Дюбуа. За свою кар'єру українець провів 12 боїв та не зазнав жодної поразки.

До слова. Даніель Лапін битиметься проти Троя Джонса – 1 листопада 2025 року. Український боксер зустрінеться з британцем у Манчестері.

