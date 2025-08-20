Абсолютний чемпіон світу у хевівейті відреагував на можливий бій проти Мозеса Ітауми. Олександр Усик розповів, чи готовий "Новий Майк Тайсон" до бою з ним, пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.

До теми "Молодий проти старого": Ф'юрі назвав боксера, який знищить Усика

Що сказав Усик про потенційний бій з Ітаумою?

Непереможний українець відзначив 20-річного боксера із Великої Британії, назвавши його майбутнім боксу.

Чудовий хлопець, чудовий бій. Я думаю, що Ітаума – це майбутнє боксу, мені подобається цей хлопець. Так, безперечно, він готовий до бою зі мною,

– сказав Усик.

Відзначимо, що 16 серпня Ітаума легко нокаутував у першому раунді 37-річного Ділліана Вайта. Мозес оформив свою 13-ту перемогу поспіль на профі-рингу (11 – нокаутом). Натомість 19 липня Усик переміг у реванші Даніеля Дюбуа, повернувши собі звання "абсолюта" у королівській вазі. Попереду в Олександра прощальний двобій у кар'єрі.

Усик – Ітаума: що відомо