Едді Хірн вів мову про Мозеса Ітауму. Молодому британському боксеру лише 20 років, а йому вже пророкують велике майбутнє та наступництво Олександра Усика у королівській вазі, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News.

Кого обрав Едді Хірн?

Промоутер розповів, що у "Нового Майка Тайсона" є декілька варіантів для наступного двобою. Серед потенційних суперників Філіп Хргович, який 16 серпня здолав Девіда Аделеє. Хорват – активний боксер, який може створити проблеми Ітаумі.

Також Хірн назвав серед кандидатів обов'язкового претендента по лінії WBO Джозефа Паркера. На його думку, це був би класний бій. Адже Ітаума – приголомшливий боксер, який вже у свої 20 років досягнув світового рівня.

Він стане наступним чемпіоном світу після відходу Усика. Проте йому рано поки що думати про титульний поєдинок. Нехай проведе два чи три бої, а тоді виходить на ринг, щоб забрати титул чемпіона світу в суперважкій вазі,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що 16 серпня Ітаума вже у першому раунді нокаутував 37-річного ветерана боксу Ділліана Вайта. Мозес оформив свою 13-ту перемогу поспіль на профі-рингу (11 – нокаутом). Цікаво, що після цієї звитяги Ітаума запевнив, що не буде кидати виклик Олександру Усику.

До слова. Якщо Усик відмовиться від титулу WBO та бою проти Паркера, то вакантний пояс можуть розіграти Джозеф та Ітаума.

Водночас Дерек Чісора розповів, що міг би зробити Усик, якби вийшов в один ринг проти "Нового Майка Тайсона".