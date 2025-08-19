Эдди Хирн вел речь о Мозесе Итауме. Молодому британскому боксеру всего 20 лет, а ему уже пророчат большое будущее и преемственность Александра Усика в королевском весе, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

Кого выбрал Эдди Хирн?

Промоутер рассказал, что у "Нового Майка Тайсона" есть несколько вариантов для следующего поединка. Среди потенциальных соперников Филипп Хргович, который 16 августа одолел Дэвида Аделее. Хорват – активный боксер, который может создать проблемы Итауме.

Также Хирн назвал среди кандидатов обязательного претендента по линии WBO Джозефа Паркера. По его мнению, это был бы классный бой. Ведь Итаума – потрясающий боксер, который уже в свои 20 лет достиг мирового уровня.

Он станет следующим чемпионом мира после ухода Усика. Однако ему рано пока думать о титульном поединке. Пусть проведет два или три боя, а потом выходит на ринг, чтобы забрать титул чемпиона мира в супертяжелом весе,

– сказал Хирн.

Напомним, что 16 августа Итаума уже в первом раунде нокаутировал 37-летнего ветерана бокса Диллиана Уайта. Мозес оформил свою 13-ю победу подряд на профи-ринге (11 – нокаутом). Интересно, что после этой победы Итаума заверил, что не будет бросать вызов Александру Усику.

К слову. Если Усик откажется от титула WBO и боя против Паркера, то вакантный пояс могут разыграть Джозеф и Итаума.

В то же время Дерек Чисора рассказал, что мог бы сделать Усик, если бы вышел в один ринг против "Нового Майка Тайсона".