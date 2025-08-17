В рамках андеркарда боя Уайт – Мозес свою защиту пояса WBO International в супертяжелом весе провел Филип Хргович. Соперником хорвата стал Дэвид Аделае, информирует 24 Канал.

Смотрите также Итаума легко уничтожил Уайта нокаутом

Как закончился бой Хргович – Аделее?

Хорватский боксер действовал первым номером и захватил центр ринга. Аделее делал ставку на контратаки и работал джебами. Уровень бокса не был слишком высоким.

Дэвид пытался отвечать ударами и разбил лицо Хрговичу. Еще в третьем раунде Филипп пропустил несколько опасных ударов, но продолжил закрывать Аделее у канатов.

С каждым последующим раундом темп боя снижался. В то же время Хргович полностью контролировал ход поединка и был более точным. Зато Аделее пытался изменить ход боя в свою пользу, но не хватало сил.

В восьмом раунде Хргович отправил Аделее в нокдаун, но Дэвид поднялся на ноги и классно ответил в голову хорвата.

Победителя боя определили только судьи. Все трое единогласно отдали победу Филиппу Хрговичу – 98-91 и 99-90 (дважды). Хорватский боксер с серьезным рассечением успешно защитил титул WBO International в супертяжелом весе. Кроме этого Хргович стал обладателем пояса WBA Continental Gold.

Видеообзор боя Хргович – Аделее

Филип Хргович одержал свою 19-ю победу в 20-ти боях на профи-ринге (14 – нокаутом) при одном поражении от Даниэля Дюбуа. Зато Дэвид Аделее потерпел свое второе поражение при 14-ти победах (13 – нокаутом).