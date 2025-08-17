У рамках андеркарду бою Вайт – Мозес свій захист поясу WBO International у суперважкій вазі провів Філіп Хргович. Суперником хорвата став Девід Аделає, інформує 24 Канал.

Як закінчився бій Хргович – Аделеє?

Хорватський боксер діяв першим номером та захопив центр рингу. Аделеє робив ставку на контратаки та працював джебами. Рівень боксу не був надто високим.

Девід намагався відповідати ударами та розбив обличчя Хрговичу. Ще у третьому раунді Філіп пропустив декілька небезпечних ударів, але продовжив закривати Аделеє біля канатів.

Із кожним наступним раундом темп бою знижувався. Водночас Хргович повністю контролював хід поєдинку та був точнішим. Натомість Аделеє намагався змінити хід бою на свою користь, але не вистачало сил.

У восьмому раунді Хргович відправив Аделеє у нокдаун, але Девід підійнявся на ноги та класно відповів у голову хорвата.

Переможця бою визначили лише судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Філіпу Хрговичу – 98-91 та 99-90 (двічі). Хорватський боксер із серйозним розсіченням успішно захист титул WBO International у надважкій вазі. Окрім цього Хргович став володарем пояса WBA Continental Gold.

Відеоогляд бою Хргович – Аделеє

Філіп Хргович здобув свою 19-ту перемогу у 20-ти боях на профі-рингу (14 – нокаутом) при одній поразці від Даніеля Дюбуа. Натомість Девід Аделеє зазнав своєї другої поразки при 14-ти звитягах (13 – нокаутом).