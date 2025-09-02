Леннокс Льюїс є одним з найвидатніших боксерів минулої епохи. Свою славу британський боксер заробив у 1990-х роках, той час називають "періодом легенд", адже тоді бились також такі монстри, як Евандер Холіфілд, Майк Тайсон та інші.

2 вересня 2025 року Ленноксу Льюїсу виповнюється 60 років. 24 канал до дня народження легенди боксу розповідає про кар'єру, досягнення та найкращі поєдинки фантастичного "Лева" з Великої Британії.

Як Льюїс починав кар'єру?

Леннокс Клаудіус Льюїс народився 2 вересня 1965 року у Лондоні. Проте майбутній чемпіон світу та легенда боксу виріс у Канаді, куди його перевезла мати у ранньому віці.

Льюїс у підлітковому віці почав захоплюватися спортом. Юному Льюїсу припав до душі саме боксу. Британець чудо провів аматорську кар'єру, а його найбільшим досягненням став тріумф під прапором Канади на Олімпіаді 1988 року у Сеулі – "золото".

Після успішних Ігор-1988 Леннокс Льїюс покинув любительський ринг. Британський боксер вирішив перейти у професіонали, адже мав великі амбіції та мрії, які згодом втілив у життя.

Найкращі бої Льюїса у профі

Леннокс Льюїс після перемоги на Олімпійських іграх 1988 року у Сеулі вирушив до Великої Британії. Саме на Туманному Альбіоні почала велика кар'єра легендарного "Лева".

Перший знаковий бій для Леннокса Льюїса відбувся у 1992 році. Британський боксер отримав шанс битися за вакантний титул WBC у королівському дивізіоні, а його суперником став Донован Рейзор Раддок.

Льюїс домінував походу поєдинку з Донованом, який завершився доволі швидко, зокрема, британський боксер тричі відправляв Раддока у нокдаун. А вже у другому раунді рефері зупинив бій – технічний нокаут та перший титул Леннокса.

Леннокс Льюїс – Донован Раддок: дивіться відео

За два роки Леннокс Льюїс несподівано поступився Оліверу Макколу. Фанати "Лева" були шоковані, але за декілька років британський боксер взяв реванш та повернув собі чемпіонський пояс.

Леннокс Льїюс переміг Олівера Маккола у реванші у п'ятому раунді. Американський боксер ходив по рингу, опускав руки та навіть заплакав. У результаті суддя зупинив поєдинок та зарахував перемогу британцю.

Леннокс Льюїс – Олівер Маккол: дивіться відео

Один з найочікуваніших поєдинків Леннокса Льюїса відбувся у 2002 році. "Лев" зустрівся з гігантом надважкої ваги, який знищував усіх на своєму шляху – Майком Тайсоном.

Британський боксер довів усім, що він найкращий у світі, здолавши американця в епічному протистоянні. Леннокс Льюїс зміг нокаутувати не менш іменитого "Залізного Майка" у восьмому раунді.

Майк Тайсон – Леннокс Льюїс: дивіться відео

У 2003 році Леннокс Льюїс вирішив завершити професійну кар'єру. У останньому поєдинку "Лев" зустрівся з Віталієм Кличком, який тоді набрав ходу, але й британець був на піку кар'єри.

Український боксер, який був голодним до перемог, домінував у бою із Ленноксом Льюїсом, виграючи за очками. Проте британцю вдалося розсікти брову "Доктору Сталевому Кулаку".

Після 6-го раунду лікар втрутився у бій, адже розсічення Кличка ставало глибшим й моторошнішим. У підсумку, попри протести глядачів і Віталія, поєдинок було зупинено, а переможцем оголосили Леннокса Льюїса.

Леннокс Льюїс – Віталій Кличко: дивіться відео

Цікаво, що на момент зупинки Віталій Кличко вів у рахунку за записками суддів – 58 – 56. Після бою з українцем Леннокс Льюїс більше не виходив на ринг. Британський боксер пішов на пенсію чемпіоном.

Які досягнення у Льюїса?