Леннокс Льюис является одним из величайших боксеров прошлой эпохи. Свою славу британский боксер заработал в 1990-х годах, то время называют "периодом легенд", ведь тогда дрались также такие монстры, как Эвандер Холифилд, Майк Тайсон и другие.

2 сентября 2025 года Ленноксу Льюису исполняется 60 лет. 24 канал ко дню рождения легенды бокса рассказывает о карьере, достижениях и лучших поединках фантастического "Льва" из Великобритании.

Как Льюис начинал карьеру?

Леннокс Клаудиус Льюис родился 2 сентября 1965 года в Лондоне. Однако будущий чемпион мира и легенда бокса вырос в Канаде, куда его перевезла мать в раннем возрасте.

Льюис в подростковом возрасте начал увлекаться спортом. Юному Льюису пришелся по душе именно бокса. Британец чудо провел любительскую карьеру, а его самым большим достижением стал триумф под флагом Канады на Олимпиаде 1988 года в Сеуле – "золото".

После успешных Игр-1988 Леннокс Льиюс покинул любительский ринг. Британский боксер решил перейти в профессионалы, ведь имел большие амбиции и мечты, которые впоследствии воплотил в жизнь.

Лучшие бои Льюиса в профи

Леннокс Льюис после победы на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле отправился в Великобританию. Именно на Туманном Альбионе началась большая карьера легендарного "Льва".

Первый знаковый бой для Леннокса Льюиса состоялся в 1992 году. Британский боксер получил шанс драться за вакантный титул WBC в королевском дивизионе, а его соперником стал Донован Рейзор Раддок.

Льюис доминировал походу поединка с Донованом, который завершился довольно быстро, в частности, британский боксер трижды отправлял Раддока в нокдаун. А уже во втором раунде рефери остановил бой – технический нокаут и первый титул Леннокса.

Через два года Леннокс Льюис неожиданно уступил Оливеру Макколу. Фанаты "Льва" были шокированы, но через несколько лет британский боксер взял реванш и вернул себе чемпионский пояс.

Леннокс Льиюс победил Оливера Маккола в реванше в пятом раунде. Американский боксер ходил по рингу, опускал руки и даже заплакал. В результате судья остановил поединок и засчитал победу британцу.

Один из самых ожидаемых поединков Леннокса Льюиса состоялся в 2002 году. "Лев" встретился с гигантом супертяжелого веса, который уничтожал всех на своем пути – Майком Тайсоном.

Британский боксер доказал всем, что он лучший в мире, одолев американца в эпическом противостоянии. Леннокс Льюис смог нокаутировать не менее именитого "Железного Майка" в восьмом раунде.

В 2003 году Леннокс Льюис решил завершить профессиональную карьеру. В последнем поединке "Лев" встретился с Виталием Кличко, который тогда набрал ход, но и британец был на пике карьеры.

Украинский боксер, который был голодным до побед, доминировал в бою с Ленноксом Льюисом, выигрывая по очкам. Однако британцу удалось рассечь бровь "Доктору Стальному Кулаку".

После 6-го раунда врач вмешался в бой, ведь рассечение Кличко становилось глубже и страшнее. В итоге, несмотря на протесты зрителей и Виталия, поединок был остановлен, а победителем объявили Леннокса Льюиса.

Интересно, что на момент остановки Виталий Кличко вел в счете по запискам судей – 58 – 56. После боя с украинцем Леннокс Льюис больше не выходил на ринг. Британский боксер ушел на пенсию чемпионом.

