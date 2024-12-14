59-річний боксер виділив сильні та слабкі сторони Олександра Усика. Леннокс Льюїс відзначив рухливість українського чемпіона, яка заваджає суперникам багато влучати по корпусу та голові Олександра, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxNation.

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Льюїс знайшов слабке місце Усика

Це допомагає Усик зближуватись, швидко завдавати удару та відходити на безпечну відстань. Натомість Тайсон має перевагу у габаритах. Також колишній абсолютний чемпіон світу відзначив високе IQ обох боксерів.

Попри це все Леннокс Льюїс побачив і найвразливіший момент Усика, який може використати Тайсон у реванші. Мова йде про аперкот, який Ф'юрі неодноразово викидав у першому бою проти Олександра.

Тайсон дійсно кілька разів зловив його аперкотом. Тож якби мене запитали, як би я діяв у рингу проти Усика, то я б відповів, що викидав би хороші аперкоти, бо він вразливий до них. Саме так я проводив би цей бій. Будь-хто може бути вразливим до ударів по корпусу. Але якщо всі це кажуть, то боєць зазвичай працює над захистом корпусу. Він хоче, щоб усі думали: "Мій корпус міцний, і якщо вони цілитимуться в корпус, то в ту ж мить отримають відповідь",

– сказав легендарний боксер.

Слід відзначити, що Леннокс Льюїс був гостем тренувального табору Олександра Усика.

Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться вже 21 грудня 2024 року. Місце незмінне – "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Прихильники боксу, які живуть в Україні, зможуть переглянути двобій у ніч на 22-ге грудня завдяки медіасервісу MEGOGO.