Легенда боксу порадив Деонтею Вайлдеру закінчити професійну кар'єру. Леннокс Льюїс наголосив, що існує й життя поза межами профі-рингу, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Читайте також Сподіваюся, що він уже оплатив свій похорон, – Вайлдер обрав суперника, якого хоче знищити

Порада Вайлдеру

Деонтей Вайлдер? Йому настав час вийти з гри та завершити кар'єру. Насправді є життя поза рингом, він має це зрозуміти,

– сказав Льюїс.

Вряд "Бронзовий бомбардувальник" дослухається до поради Льюїса. Адже 39-річний колишній чемпіон світу за версією WBC Вайлдер будує грандіозні плани. Раніше Деонтей називав цілу гору бажаних суперників, серед яких Джарелл Міллер.

Також американський боксер планує провести аж три поєдинки у поточному 2025-му році. Вже 27 червня Вайлдер повернеться у ринг боєм проти Тіррела Герндона. Їх зустріч відбудеться у Вічіті, Канзас.

Востаннє "Бронзовий бомбардувальник" виходив у ринг 1 червня минулого року, коли був нокаутований китайським супертяжем Чжаном Чжілеєм у 5-му раунді в саудівському Ер-Ріяді.

За спиною Вайлдера вже 48 боїв у професіоналах, у яких він здобув 43 перемоги (42 – нокаутом) при 4-х поразках та одній мировій (перша зустріч із Тайсоном Ф'юрі).