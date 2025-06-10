Легенда боксу дав пораду "Бронзовому бомбардувальнику" щодо його майбутньої кар'єри

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс висловив свою думку щодо майбутньої кар'єри Деонтея Вайлдера. Британський екссупертяж звернувся до "Бронзового бомбардувальника" із проханням та порадою.

Легенда боксу порадив Деонтею Вайлдеру закінчити професійну кар'єру. Леннокс Льюїс наголосив, що існує й життя поза межами профі-рингу, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Порада Вайлдеру

Деонтей Вайлдер? Йому настав час вийти з гри та завершити кар'єру. Насправді є життя поза рингом, він має це зрозуміти,

– сказав Льюїс.

Вряд "Бронзовий бомбардувальник" дослухається до поради Льюїса. Адже 39-річний колишній чемпіон світу за версією WBC Вайлдер будує грандіозні плани. Раніше Деонтей називав цілу гору бажаних суперників, серед яких Джарелл Міллер.

Також американський боксер планує провести аж три поєдинки у поточному 2025-му році. Вже 27 червня Вайлдер повернеться у ринг боєм проти Тіррела Герндона. Їх зустріч відбудеться у Вічіті, Канзас.

Востаннє "Бронзовий бомбардувальник" виходив у ринг 1 червня минулого року, коли був нокаутований китайським супертяжем Чжаном Чжілеєм у 5-му раунді в саудівському Ер-Ріяді.

За спиною Вайлдера вже 48 боїв у професіоналах, у яких він здобув 43 перемоги (42 – нокаутом) при 4-х поразках та одній мировій (перша зустріч із Тайсоном Ф'юрі).