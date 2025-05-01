Суддя пожалів Усика, – Льюїс шокував своїм висловлюванням про удар нижче пояса від Дюбуа

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс висловив свою думку щодо скандального моменту у першому бою Усик – Дюбуа. Тоді у 5-му раунді Даніель поцілив нижче пояса Олександру.

Суддя надав час Олександру Усику, який опинився на канвасі, відновитись від удару. Натомість Даніель Дюбуа та його команда звинуватили українського боксера у симуляції. На їх думку, удар був нанесений за усіма правилами боксу.

Варте уваги "Вбивця короля": легенда боксу оцінив готовність Дюбуа стати абсолютним чемпіоном світу

Несподівана позиція Льюїса

Ця тема знову опинилась у центрі уваги після офіційного оголошення реваншу Усик – Дюбуа. Це питання удару нижче пояса не обговорює хіба що дитина. Леннокс Льюїс також поділився своєю думкою, пише 24 Канал із посиланням на Frank Warren’s Queensberry Promotions.

Легендарний ексбоксер заявив, що у першому бою Дюбуа знайшов слабке місце Усика, на яке британцю потрібно тиснути у реванші.

"Очевидно, що він побачив слабке місце в першому бою. Тож я вважаю, що якщо там є слабкість, треба на неї тиснути, не давати йому жодних поблажок. Цей бій – усе. І я знаю, що Даніель – дуже цілеспрямований і зосереджений боєць. Він буде готовий до цього поєдинку й вийде туди тільки з одним бажанням — перемогти. Він справді цього хоче, бо це його мрія", – сказав Леннокс.

Льюїс додав, що суддя просто пожалів українського чемпіона у цьому моменті в 5-му раунді.

Зір у мене вже не найкращий, але я б сказав, що тоді суддя пожалів Олександра Усика – відпустив його після того удар,

– наголосив Льюїс.

Нагадаємо, що цей удар неабияк розізлив Усика, який у 9-му раунді закрив зустріч проти Дюбуа технічним нокаутом.

Результат першого бою та удар нижче пояса додає цікавості реваншу Усик – Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі".