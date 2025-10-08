Леннокс Льюїс виділив одного із своїх колишніх суперників. Колишній супертяж обрав опонента із найсильнішим ударом.

Відомий колишній боксер за свою кар'єру встиг провести одразу декілька топових поєдинків – проти Евандера Холіфілда, Хасима Рахмана, Віталія Кличка та інших суперників. Однак лише один боксер зумів вразити Леннокса Льюїса своєю потужністю удару, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.

Хто із суперників Льюїса мав найпотужніший удар?

Мова йде про Шеннона Бріггза. Саме у цього американського боксера, на думку Холіфілда, найпотужніший удар серед числа його екссуперників.

Бріггз знав, як треба бити та використовувати всю свою вагу. Він мав найпотужніший удар, який я приймав. На жаль для нього, тобі потрібно набагато більше, щоб мене перемогти. Потужного удару недостатньо,

– сказав Льюїс.

До слова. Наприкінці березня 1998-го року Льюїс побився проти Бріггза. Поєдинок в американському Нью-Джерсі закінчився перемогою нокаутом у 5-му раунді від Леннокса.

Раніше Леннокс Льюїс дав пораду Олександру Усику щодо закінчення кар'єри. Слова легенди боксу цитувало видання Sky Sports.

"Я б порадив Усику завершити кар'єру, коли йому зручно, але зробити це на піку кар'єри. Як і я. Я вважаю, Усик досягнув дуже хороших результатів, тому що він робить те саме, що й Евандер Холіфілд, успішно піднявшись із важкої ваги в надважку. У нинішній епосі він побив усіх великих хлопців і всіх, хто був у дивізіоні до нього. Так що він виконав відмінну роботу", – розповідав Льюїс.

