Леннокс Льюис выделил одного из своих бывших соперников. Бывший супертяж выбрал оппонента с самым сильным ударом.

Известный бывший боксер за свою карьеру успел провести сразу несколько топовых поединков – против Эвандера Холифилда, Хасима Рахмана, Виталия Кличко и других соперников. Однако только один боксер сумел поразить Леннокса Льюиса своей мощью удара, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Интересно Льюис откровенно рассказал, на какую легенду бокса похож Усик

Кто из соперников Льюиса имел самый мощный удар?

Речь идет о Шенноне Бриггзе. Именно у этого американского боксера, по мнению Холифилда, самый мощный удар среди числа его экс-соперников.

Бриггз знал, как надо бить и использовать весь свой вес. Он имел самый мощный удар, который я принимал. К сожалению для него, тебе нужно гораздо больше, чтобы меня победить. Мощного удара недостаточно,

– сказал Льюис.

К слову. В конце марта 1998-го года Льюис подрался против Бриггза. Поединок в американском Нью-Джерси закончился победой нокаутом в 5-м раунде от Леннокса.

Ранее Леннокс Льюис дал совет Александру Усику относительно окончания карьеры. Слова легенды бокса цитировало издание Sky Sports.

"Я бы посоветовал Усику завершить карьеру, когда ему удобно, но сделать это на пике карьеры. Как и я. Я считаю, Усик достиг очень хороших результатов, потому что он делает то же, что и Эвандер Холифилд, успешно поднявшись из тяжелого веса в супертяжелый. В нынешней эпохе он побил всех больших парней и всех, кто был в дивизионе до него. Так что он проделал отличную работу", – рассказывал Льюис.

Коротко о статистике Льюиса и Бриггза?