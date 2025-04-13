Появилась дата неожиданного боя Шеннона Бриггса. Уже 1 июля 53-летний американский боксер проведет поединок в клубе Troubadour в Нэшвилле (штат Теннесси), сообщает 24 Канал со ссылкой на Fightnews.com.

Вот это да 45-летний бывший соперник Кличко будет драться за титул: когда состоится бой

Неожиданное возвращение

Пока неизвестно, кто будет соперником Бриггса. Даже в своем уже солидном возрасте Бриггс уверяет, что возвращается в ринг в лучших кондициях, чем имел в прошлом.

Я был вне ринга, но я никогда не переставал быть бойцом. Я возвращаюсь сильнее, быстрее и опаснее, чем когда-либо. Это не просто бой – это движение. Let's go champ!

– сказал Бриггс.

Последний раз Шеннон выходил в ринг в мае 2016-го, когда уже в дебютном раунде отправил в нокаут Эмилио Сарате.

Справка. Одно из крупнейших и самых болезненных поражений американскому панчеру нанес Виталий Кличко. Произошло это в октябре 2010-го, когда легендарный украинец победил Бриггса по очкам и нанес Шеннону многочисленные травмы. Американец был сразу госпитализирован в реанимационное отделение в Гамбурге, где диагностировали переломы стенок орбит обоих глаз и повреждения связок и мышц руки.

В карьере Бриггс провел 59 боев на профи-ринге, в которых одержал 51 победу (45 – нокаутом) и потерпел 6-ти поражений при одной мировой.