Именитый боксер сразится за два чемпионских пояса. На кону поединка титулы WBC Baltic Sea и Polksa Unia Boksu, сообщает 24 канал со ссылкой на PolsatSport.

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С кем сразится Вах

Мариуш Вах встретится в ринге в поединке против земляка Кацпера Мейны. Бой запаланова на 12 апреля в польском городе Сопота.

Опытный польский боксер дрался против Владимира Кличко в марте 2012 года. Тогда Вах проиграл единогласным решением судей украинцу, потерпев первое поражение за 27 поединков в профи.

Впоследствии Мариуш Вах выиграл в нескольких боях, также немалое количество поединков проиграл. В частности, поляк уступил Джареллу Миллеру, Мартину Баколе и Мозесу Итауми.

25-летний Кацпер Мейна провел 24 поединка за карьеру. На счету польского боксера 20 побед и 4 поражения.