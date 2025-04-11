Іменитий боксер битиметься за два чемпіонські пояси. На кону поєдинку титули WBC Baltic Sea та Polksa Unia Boksu, повідомляє 24 канал із посиланням на PolsatSport.

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З ким битметься Вах

Маріуш Вах зустрінеться у рингу у поєдинку проти земляка Кацпера Мейни. Бій запаланова на 12 квітня у польському місті Сопота.

Досвідчений польський боксер бився проти Володимира Кличка у березні 2012 року. Тоді Вах програв одноголосним рішенням суддів українцю, зазнавши першої поразки за 27 поєдинків у профі.

Згодом Маріуш Вах виграв у декількох боях, також чималу кількість поєдинків програв. Зокрема, поляк поступився Джареллу Міллеру, Мартіну Баколе та Мозесу Ітаумі.

25-річний Кацпер Мейна провів 24 поєдинки за кар'єру. На рахунку польського боксера 20 перемог та 4 поразки.